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Погрузка на железной дороге в Саратовской области составила более двенадцати миллионов тонн в январе-ноябре

Новости


В январе-ноябре 2021 года погрузка грузов на сети ОАО «РЖД» в Саратовской области составила 12,2 млн тонн. Это на 7,4% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

За 11 месяцев отправлено:
– нефти и нефтепродуктов – 5 млн тонн (+6,2% к январю-ноябрю 2020 года);
– химических и минеральных удобрений – 2,1 млн тонн (-2%);
– зерна – 1,2 млн тонн (-35,4%);
– чёрных металлов – 972 тыс. тонн (+20,4%);
– цемента – 817,4 тыс. тонн (-10,5%);
– строительных грузов – 507,7 тыс. тонн (-3,8%);
– продовольственных товаров – 387,2 тыс. тонн (-6%);
– жмыхов – 363,7 тыс. тонн (-13,4%);
– лома черных металлов – 154,8 тыс. тонн (+3,1%);
– промышленных товаров народного потребления – 129,2 тыс. тонн (-16,8%);
– химикатов и соды – 71,4 тыс. тонн (-35%).
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