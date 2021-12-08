Станислав Третынко и Арсений Ухваркин - кандидаты на поездку с составе сборной России на Чемпионат Европы - 2022

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Евро-2022 пройдет в Венгрии и Словакии с 13 по 30 января. Россия на предварительном этапе попала в группу F, где сыграет с Литвой, Словакией и Норвегией. В основной раунд турнира выйдут две лучшие команды каждой четверки. Там они образуют две группы, в которых определятся полуфиналисты и участники матча за пятое место.В расширенном составе сборной России 35 гандболистов, имеющих право принять участие в чемпионате Европы. В число 35 игроков вошли игроки "СГАУ-Саратов" вратарь Станислав Третынко и левый полусредний Арсений Ухваркин. В итоговую заявку турнира будут включены 18 из них, при этом в каждом матче разрешается задействовать не более 16 игроков. По ходу Евро команда может сделать до шести замен в итоговой заявке, но допускается использование только спортсменов из расширенного списка.Сегодня гандболисты "СГАУ-Саратов" благополучно добрались до Саратова после матча Кубка ЕГФ в Эстонии, где наша команда добилась нужного результата 23:23 и по сумме двух матчей вышла в 1/8 финала.Жеребьёвка 1/8 финала Кубка ЕГФ состоится 7 декабря в 14-00 по саратовскому времени. Трансляция будет доступна по ссылке:ютуб-канал EHFКоманду в аэропорту "Гагарин" встречал исполнительный директор "СГАУ-Саратов" Коротов Алексей Алексеевич, начальник команды Матвеев Игорь Викторович и съёмочная группа телеканала Саратов 24.