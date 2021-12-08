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Заканчивается прием работ для конкурса #КультурныйКиноМарафон

Новости


В рамках проекта «Культурный Марафон» для школьников, который в этом оду посвящен кинематографу, в социальных сетях Вконтакте и Instagram заканчивается прием работ для конкурса #КультурныйКиноМарафон. Крайний срок - 10 декабря.

Участнику нужно придумать идею своего идеального фильма, а Кинопоиск и Яндекс попробуют воплотить ее в жизнь: создадут для победителей официальные постеры и тизер фильма мечты с профессионалами из сферы кино.

Условия простые:

– Заполнить форму или выбрать свободную форму

– Заполнить все поля, указав название, жанр и краткое описание будущего фильма

– Отметить @kinopoisk и поставить хештег #КультурныйКиноМарафон, чтобы вашу работу не пропустили

– Выложить задание в пост или сторис в VK или Instagram до 10 декабря.

До 21 декабря Кинопоиск вместе с кураторами марафона, включая актеров Тихона Жизневского, Любовь Аксенову, Машу Лобанову, Петю Натарова, продюсеров Александра Роднянского и Артема Габрелянова, режиссера монтажа Андрея Шугаева выберут пятерых победителей. А для главного счастливчика будет снят тизер фильма.

Также один из участников получит спецприз от Bubble Studios — возможность посетить съемочную площадку нового фильма студии и подарки к расширенной версии «Майора Грома».