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Саратовским водителям напомнили о правилах пересечения железнодорожных переездов

Новости


В Заводском районе Саратова прошла акция «Внимание, переезд!».

Её провели сотрудники Саратовской дистанции пути и представители регионального совета молодежи ПривЖД с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий в зоне движения поездов.
Мероприятие было организовано вблизи оживлённого переезда, расположенного на 5 км перегона Саратов-3 – Примыкание (пересечение с Ново-Астраханским шоссе). Каждые сутки через него проезжают в среднем 18 тыс. автомобилей и более 120 поездов. Объект оборудован световой и звуковой сигнализацией, а также устройствами заграждения переезда.
В ходе акции железнодорожники раздали памятки и напомнили водителям о важности соблюдения правил дорожного движения.

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В январе-декабре 2021 года в Саратовском регионе ПривЖД зафиксировано 6 дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах (годом ранее – 5 ДТП). Все они произошли в результате нарушения правил дорожного движения водителями автомобилей.
Приволжская железная дорога призывает водителей быть бдительными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.
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