Названы победители Всероссийского конкурса на лучший студсовет общежития

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Первое место по итогам финальных испытаний заняла команда Волгоградского государственного социально-педагогического университета, второе место – Петрозаводский государственный университет, в тройку лучших вошел и НИУ МЭИ.Финал конкурса состоялся в рамках Всероссийского форума студенческих советов общежитий в Казани. Мероприятие прошло при поддержке Росмолодежи, Профсоюза образования, Ресурсного молодежного центра и Студенческого координационного совета РФ.Победившие в окружных этапах команды в течение трех дней провели презентации проектов развития общежитий и показали уровень знаний нормативно-правовых документов. Организаторы форума также провели для всех участников форума образовательные лекции по таким важным темам, как роль органов студенческого самоуправления в работе общежитий, распределение мест, формирование стоимости проживания и другие.По словам студента КубГТУ Никиты Андреева, форум еще долго будет в памяти – на нем было много встреч с новыми и интересными людьми со всей страны, состоялся обмен идеями и опытом.