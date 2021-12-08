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Названы победители Всероссийского конкурса на лучший студсовет общежития
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Названы победители Всероссийского конкурса на лучший студсовет общежития

Новости
Названы победители Всероссийского конкурса на лучший студсовет общежития

Объявлены победители Всероссийского конкурса на лучший студсовет общежития.

Первое место по итогам финальных испытаний заняла команда Волгоградского государственного социально-педагогического университета, второе место – Петрозаводский государственный университет, в тройку лучших вошел и НИУ МЭИ.

Финал конкурса состоялся в рамках Всероссийского форума студенческих советов общежитий в Казани. Мероприятие прошло при поддержке Росмолодежи, Профсоюза образования, Ресурсного молодежного центра и Студенческого координационного совета РФ.

Победившие в окружных этапах команды в течение трех дней провели презентации проектов развития общежитий и показали уровень знаний нормативно-правовых документов. Организаторы форума также провели для всех участников форума образовательные лекции по таким важным темам, как роль органов студенческого самоуправления в работе общежитий, распределение мест, формирование стоимости проживания и другие.

По словам студента КубГТУ Никиты Андреева, форум еще долго будет в памяти – на нем было много встреч с новыми и интересными людьми со всей страны, состоялся обмен идеями и опытом.