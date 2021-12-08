В Республике Казахстан открылся ресурсный центр СГМУ имени В.И. Разумовского

просмотров: 522

Символично, что открытие Центра состоялось именно 6 декабря: в этот день 112 лет назад, в 1909 году, прошло торжественное открытие Саратовского университета в составе одного медицинского факультета. Сегодня СГМУ стал полноправным лидером медицинского образования и здравоохранения в России, вошел в число лучших университетов мира, что позволяет вузу участвовать в трансформации других образовательных организаций, передавая свой опыт и объединяясь с партнерами на международной арене медицинского образования.Саратовскую и Западно-Казахстанскую области связывают прочные дружеские и партнерские отношения в различных сферах деятельности, в том числе в сфере образования и медицины. Решение об открытии Ресурсного центра было принято на встрече Акима Западно-Казахстанской области Гали Искалиева и Губернатора Саратовской области Валерия Радаева.Торжественная церемония открытия прошла в Западно-Казахстанской областной филармонии им. Г. Курмангалиева.Ректор СГМУ Андрей Еремин отметил: «Открытие Ресурсного центра СГМУ на базе колледжа «Максат» – важное событие в истории двух образовательных организаций, областей и даже государств. Интеграция наших ресурсов позволит системно и динамично проводить внедрение инновационных подходов к образованию и практическому здравоохранению».«Уверен, что наше сотрудничество будет успешно продолжаться, и мы вместе сможем внести ощутимый вклад в повышение качества образования и преодоление кадрового дефицита в здравоохранении наших областей», - сказал в своей приветственной речи президент СГМУ Владимир Попков.Ресурсный центр СГМУ обеспечит решение ряда важных задач, направленных на развитие международного сотрудничества в сфере образования. «Казахстанское здравоохранения нуждается в квалификационных кадрах по широкому спектру специальностей. Открытие центра позволит нам участвовать в реализации Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан», - заключил Максот Берген, первый руководитель Уральского высшего медицинского колледжа «Максат».Взаимодействие СГМУ им. В.И. Разумовского и Уральского высшего медицинского колледжа «Максат» в рамках международного сотрудничества позволит эффективно применить инструменты стратегического партнерства в сфере здравоохранения, образования и молодежной политики между Российской Федерацией и Республикой Казахстан