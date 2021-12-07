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ГЕРОФАРМ и ВШЭ предлагают студентам пройти образовательную программу в сфере фармацевтики

Новости
ГЕРОФАРМ и ВШЭ предлагают студентам пройти образовательную программу в сфере фармацевтики

Стать участниками дополнительной образовательной программы в сфере фармацевтики предлагают студентам ГЕРОФАРМ и ВШЭ.

Крупный производитель биотехнологических препаратов и один из ведущих вузов России разработали совместный проект с целью информирования молодых специалистов о возможностях применения их знаний в активно развивающейся отрасли отечественной экономики. Успешно освоившие программу студенты бакалавриата и магистратуры смогут пройти стажировку в компании ГЕРОФАРМ.

Анонсированная в рамках Недели карьеры программа состоит из теоретического курса лекций, посвященного специфике отрасли, и практических занятий, на которых студенты смогут учиться решать конкретные бизнес-задачи. Осваивать программу участникам помогут 10 ведущих экспертов ГЕРОФАРМ. Они расскажут о процессе создания лекарств, потенциале развития фармацевтики. В отдельных блоках будет представлена информация об отраслевых особенностях реализации таких направлений деятельности, как проектное управление, маркетинг, PR, GR, инвестиции в развитие бизнеса, управление цепями поставок, интеллектуальная собственность и др.

Комментарии в связи со стартом образовательной программы дала Александра Арендарь, директор по персоналу ГЕРОФАРМ. По ее мнению, создан уникальный проект, способный укрепить взаимодействие между двумя большими блоками экосистемы подготовки молодых специалистов – высшего образования и работодателя. Студенты, отмечает Александра Арендарь, смогут за достаточно короткое время получить всю необходимую информацию о фармацевтической отрасли и понять, в каких компетенциях нуждается компания.
ГЕРОФАРМ уделяет подготовке молодых специалистов немало внимания, развивая партнерство с лучшими российскими университетами.
Фото: PIXABAY