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К концу года в Саратовской области будет 15 модельных библиотек, 12 из которых созданы в рамках национального проекта

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В Саратовской области продолжает расти количество модельных библиотек, созданных благодаря нацпроекту "Культура".

В октябре 2021 года 3 библиотеки Советского, Энгельсского районов и г.Саратова прошли конкурсный отбор на создание модельных библиотек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации на общую сумму 20 млн рублей. Субсидия из федерального бюджета получена в ноябре, в связи с чем кассовый расход в настоящее время составил 10 млн рублей или 50%.

Библиотека г. Саратова открыта 2 декабря 2021 года, библиотеки Энгельсского и Советского районов готовятся к открытию 15 и 17 декабря. Полное освоение средств ожидается до 12 декабря.

Комментарий и.о министра культуры Татьяны Астафьевой:

- К концу года в Саратовской области будет 15 модельных библиотек, 12 из которых созданы в рамках национального проекта. Всего за годы реализации Нацпроекта на создание модельных библиотек потрачено 55 млн рублей. Сейчас активно ведем работу по подготовке документов для участия в конкурсном отборе на создание модельных библиотек до 2024 года.
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