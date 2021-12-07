К концу года в Саратовской области будет 15 модельных библиотек, 12 из которых созданы в рамках национального проекта

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В Саратовской области продолжает расти количество модельных библиотек, созданных благодаря нацпроекту "Культура".В октябре 2021 года 3 библиотеки Советского, Энгельсского районов и г.Саратова прошли конкурсный отбор на создание модельных библиотек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации на общую сумму 20 млн рублей. Субсидия из федерального бюджета получена в ноябре, в связи с чем кассовый расход в настоящее время составил 10 млн рублей или 50%.Библиотека г. Саратова открыта 2 декабря 2021 года, библиотеки Энгельсского и Советского районов готовятся к открытию 15 и 17 декабря. Полное освоение средств ожидается до 12 декабря.Комментарий и.о министра культуры Татьяны Астафьевой: