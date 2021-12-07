Продолжается работа по выявлению признаков неформальной занятости на объектах торговли

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Индивидуальным предпринимателям даны рекомендации по оформлению трудовых отношений с работниками, а также не допущению выплаты заработной платы ниже установленного в Саратовской области минимального размера оплаты труда.Мероприятия по выявлению нелегальной занятости и «теневой» заработной платы будут продолжены.