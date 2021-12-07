Продолжается работа по выявлению признаков неформальной занятости на объектах торговли
Управлением по труду и социальному развитию обследовано 7 мест торговли, из них на 2 выявлены факты занятости работников без оформления трудовых договоров.
Индивидуальным предпринимателям даны рекомендации по оформлению трудовых отношений с работниками, а также не допущению выплаты заработной платы ниже установленного в Саратовской области минимального размера оплаты труда.
Мероприятия по выявлению нелегальной занятости и «теневой» заработной платы будут продолжены.