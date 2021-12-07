«Протон» уступил «Уралочке»

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Главный тренер ВК «Протон-Саратов» Юрий Маричев: «К сожалению, в первой партии нам не удалось вырвать победу. Игра была равная и во многом, конечно, первый сет определял ход дальнейшей встречи. Я думаю, если бы эта партия была в нашу пользу, нам было бы проще играть. Девчонки бы раскрепостились и показали более хороший волейбол. Немного не хватает. Конечно, команда «Уралочка» очень опытная и совершает меньше ошибок, чем мы. За счет этого она и выиграла».По итогам прошедших игр в турнирной таблице чемпионата России «Протон» занимает 8 место из 14 возможных.11 декабря у «Протона» выездной матч в столице Белоруссии с «Минчанкой».Следующая домашняя игра пройдет 18 декабря против «Динамо - Метар».