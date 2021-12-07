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Татьяна Астафьева: "Имя Пушкина звучит как приглашение в мир культуры"

Новости


В Саратовской области продолжается реализация новой культурной программы «Пушкинская карта».

С её помощью молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет имеют возможность приобретать билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный счёт.

Региональная афиша "Пушкинской карты" ежедневно наполняется событиями. На портале PRO.Культура.РФ зарегистрировано уже 30 учреждений культуры области. Это все федеральные, государственные, муниципальные театры и музеи, 2 НКО и 2 коммерческие организации в сфере культуры. Активно в проекте участвуют 13 театров и 17 музеев с филиаламив муниципальных районах области. Подробная региональная афиша «Пушкинской карты» размещена на сайтах учреждений, на портале Культура. РФ и в приложении «Госуслуги.Культура».

В региональную афишу карты включено 404 названия. Это лучшие театральные постановки, концерты, выставки, фестивальные события, музейные экскурсии.

13 тысяч билетов на спектакли и выставки было приобретено по «Пушкинской карте» за три месяца реализации проекта.

Лидерство держат театр драмы имени Слонова – приобретено 4086 билетов, театр оперы и балета -2415 билетов, ТЮЗ им. Ю.П.Киселева - 2390 билетов, областная филармония имени А.Шнитке - 1005 билетов. Более 700 билетов было продано на спектакли Вольского театра драмы.

Результат впечатляющий, но промежуточный, карта продолжает работать. И.о. министра культуры Татьяна Астафьева уверена, что ресурс ее в нашей области далеко не исчерпан.

- «Пушкинская карта» – это специальная банковская карта для молодёжи, которой можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия. Деньги на счёт таких карт направляет государство. В 2021 году на каждую карту зачислено по 3 тыс. рублей. В следующем году сумму планируют увеличить до пяти тысяч рублей, а программу распространить на просмотры отечественных фильмов

Для молодежи, проживающей в населенных пунктах, где учреждения культуры не участвуют в проекте «Пушкинская карта», министерство культуры разработало график гастрольно-концертной деятельности государственных областных учреждений- зарегистрированных участников проекта. Благодаря этому молодые люди, проживающие на отдаленных территориях, имеют возможность получить и полноценно использовать свою «Пушкинскую карту».

В заключении отмечу, что данный проект - это вызов нашим театрам, музеям, библиотекам и клубам. Ведь молодые люди сами голосуют за то, что им посещать. Нам предстоит серьезно пересмотреть афиши и репертуары, и научиться больше привлекать молодежь. , -говорит руководитель ведомства
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