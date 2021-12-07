Саратовцев приглашают проголосовать за регион в конкурсе «Смотри, это Россия!»

просмотров: 521

Этой осенью школьники из 85 регионов создавали открытки о родном крае и его легендах, а теперь наступил этап определения победителей. Выявить лидеров предстоит в ходе народного голосования, которое уже запустили организаторы. Оно завершится 9 декабря. Напомним, что в этом году в конкурсе приняло участие 18 000 ребят.В этом году перед детьми стояла задача рассказать о легендах своего региона. Чаще всего дети посвящали свои открытки выдающимся личностям края, легендам памятных мест, историческим событиям и географическим объектам. Актуальность темы второго сезона конкурса отмечают и партнеры проекта.От Саратовской области в конкурсе приняли участие 12 видеороликов. Для голосования необходимо перейти на сайт «Смотри, это Россия!» (https://lookitsrussia.ru/golosovanie/?region=64), перейти в раздел голосования, выбрать Саратовскую область и выбрать понравившееся видео!