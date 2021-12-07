Служба мобильных бригад знакомит жителей отдаленных сёл с нацпроектом «Демография»

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На данный момент главная задача специалистов - предоставить полный перечень социальных услуг жителям отдаленных сел, помочь пожилым людям, инвалидам, семьям с детьми в решении различных бытовых и житейских трудностей.Мобильная бригада комплексного центра социального обслуживания населения Аткарского района провела выезд в село Иваново-Языковка. В состав бригады вошли молодые профессионалы, прошедшие подготовку и освоившие новые технологии социального обслуживания, - это специалист по реабилитационной работе и адаптивной физической культуре Наталья Рябышева, психолог Снежанна Журавлева и специалист по соцработе Юлия Ревнивцева.Ранее все нововведения были доступны только городским получателям социальных услуг, теперь с работой «Комнаты психологической разгрузки», «Учебной кухни», технологии «Шаг за шагом», пунктом проката физкультурного оборудования «Активное долголетие» (палки для скандинавской ходьбы, велосипеды, самокаты, финские сани) знакомы и сельские жители.Жители Языковки освоили ходьбу по тактильной дорожке, познакомились с функциями проектора, из «Учебной кухни» - с оборудованием для нарезки хлеба, овощей и различными держателями для посуды. Большой интерес у сельчан вызвали палки для скандинавской ходьбы и самокат.«Очень хотелось бы овладеть каким-нибудь новым видом спорта, позаниматься полезными упражнениями или гимнастикой. В одиночку это не так интересно, а когда есть коллектив единомышленников, сразу появляется желание работать и достигать результата», - высказала мнение одна из присутствующих пенсионерок.Пожилые женщины обратились к работникам комплексного центра с просьбой организовать в селе группу скандинавской ходьбы. Руководство обещало решить этот вопрос с помощью социальных работников самого села.При выезде на дом к инвалиду II группы пригодились панели для развития силы движения пальцев рук, а также массажные мячи, которые привезла мобильная бригада.Напомним, что подобные социальные технологии успешно реализованы в 20 комплексных центрах социального обслуживания региона. До 2024 года планируется внедрить данные методики работы во всех учреждениях области.