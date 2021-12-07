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ДК "Россия" объявил о поэтический онлайн-марафоне по творчеству Алексея Плещеева
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ДК "Россия" объявил о поэтический онлайн-марафоне по творчеству Алексея Плещеева

Новости


Сегодня мы начинаем поэтический марафон, посвященный творчеству известного русского писателя, поэта, переводчика, литературного и театрального критика Алексея Николаевича Плещеева (04.12.1825- 08.10.1893).

Первые стихи поэта были опубликованы в журнале «Современник» в 1844 году. В 1846 году был опубликован дебютный сборник его стихов, который принес ему широкую известность в революционной молодёжной среде. В этот сборник вошли стихи «По чувствам братья мы с тобой» и «Вперед! Без страха и сомненья…», которые позже стали революционными гимнами. В середине 1840-х годов А. Н. Плещеев вошел в нелегальный кружок русского мыслителя М. В. Петрашевского, в котором проповедовались социалистические идеи. Во время французской революции 1848 года А. Н. Плещеев стал первым из русских поэтов, кто остро отреагировал на эти события, опубликовав стихотворение «Новый год». В этот же период он написал рассказы: «Протекция. История бывалая», «Енотовая шуба. Рассказ не без морали» и «Шалость», где высмеивались нерадивые, жадные, провинциальные чиновники. В 1849 году поэт был арестован и отправлен в ссылку, где провёл на военной службе почти десять лет.

По возвращении из ссылки А. Н. Плещеев продолжил литературную деятельность, став активным сотрудником журнала «Современник». В 1860 году вышли два тома «Повестей и рассказов», в 1861 и 1863-ем годах - ещё два сборника его стихотворений. В 1868-ом году А. Н. Плещеев занял пост секретаря редакции журнала «Отечественные записки», а затем взял на себя руководство стихотворным отделом журнала. В 1870-1880-ые годы поэт занимался преимущественно стихотворными переводами с немецкого, французского, английского и славянских языков. Переводил стихотворения Гейне, Байрона, Гюго, Леонарди, Петефи, Шевченко. В столичных театрах успешно ставились его пьесы: «Командирша», «Нет худа без добра», « Счастливая чета».

Пройдя через годы бедности и лишений, он стал авторитетным литератором, критиком, издателем, а в конце жизни и меценатом. Многие произведения поэта стали хрестоматийными и считаются классикой. На его стихи известными русскими композиторами написаны более ста романсов. А.Н. Плещеев умер в Париже в возрасте 67 лет.

Всю свою плодотворную жизнь поэт-гуманист А. Н. Плещеев ощущал себя борцом «с мирским всесильным злом». Тем и ценим своими почитателями.

Стать участником поэтического марафона приглашаются все желающие!

Для это вам нужно записать видеоролик с выразительным исполнением стихотворений А. Н. Плещеева (формат - MP4 , продолжительность - не более 4 минут) и прислать его на электронную почту ГАУК СО «Дворец культуры «Россия»: konkurs.dkrossiya@gmail.com в период с 04 декабря по 09 декабря 2021 года. А мы опубликуем его на наших страницах в социальных сетях и официальном сайте: http://dvorez-rossiya.ru/. В теме сообщения на электронную почту необходимо указать: Поэтический марафон «Поэзия А. Н. Плещеева» Ф. И. О. участника марафона.
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