HH.ru: Треть жителей Саратовской области считают лучшим отдыхом просмотр сериалов

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На первом месте оказались путешествия в другие города и страны – такой отдых считают идеальным 58% жителей Саратовской области. Чуть меньше, а именно 57%, считают, что лучший отдых от работы – это выезды на природу. Примерно каждый третий (39%) назвал просмотр фильмов и сериалов (ИТ-специалисты и административный персонал отвечали так чаще других), 38% - любимое хобби.31% жителей региона считают лучшим отдыхом вечеринки с друзьями. По 23% уверены, что по-настоящему отдохнуть от работы помогают спорт или чтение – стоит отметить, что такие варианты ответов чаще всего встречаются среди молодых респондентов (18-24 лет).