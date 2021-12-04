Регионы ПФО активно включились в работу по цифровизации

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«Регионы Приволжского федерального округа активно включились в работу по цифровизации при поддержке и методологической помощи федерального центра. Приоритетными направлениями определены социально значимые отрасли, в которых отмечается высокая потребность в электронных услугах. Это сферы здравоохранения, образования, транспорта, государственного управления. Здесь одна из основных задач – перевод госуслуг в электронный вид и достижение показателей цифровой зрелости в этих отраслях. В соответствии с поручением Президента Российской Федерации, к 1 января 2023 года в электронный вид должны быть переведены все массовые социально значимые государственные и муниципальные услуги»,- отметил Игорь Комаров.«Цифровая трансформация региона - это комплексная цель, включающая как и привычные нам задачи - развитие базовой информационной инфраструктуры и перевод госуслуг в онлайн формат, так и нетривиальные, новые задачи - обеспечение цифровой зрелости отраслей экономики и социальной сферы, рост вложений в отечественное IT», - подчеркнул вице-премьер.Напомним на достижение поставленной Президентом России Владимиром Путиным национальной цели по цифровизации госуправления, здравоохранения, образования, транспорта и развития городской среды нацелена и работа региональных Центров управления региона.Центр управления регионом Саратовской области за год зафиксировал обработал более 120 тысяч обращений. Свыше 51 700 вопросов поступили через соцсети. Остальные — через систему «Госуслуги Решаем вместе». Чаще всего жителей региона волновали такие темы как ЖКХ, состояние дорог, благоустройство, медицина, общественный транспорт, коронавирус.Самыми популярными ведомствами стали министерство здравоохранения (5 922 сообщения), Госжилинспекция (1 146), министерство транспорта и дорожного хозяйства (1 107).Всего российские Центры управления регионами за год обработали более 10 млн обращений граждан. Об этом сообщил зампред Правительства России Дмитрий Чернышенко в ходе визита в ЦУР Оренбургской области.«В этом году количество обращений возросло практически в 5 раз. Благодаря ЦУР в регионах в кратчайшие сроки было принято свыше 500 важных управленческих системных решений», - отметил Чернышенко.Полпред президента в ПФО Игорь Комаров, принимавший участие в рабочей поездке, уточнил, что Центры должны быть не только прикладным инструментом, но и участвовать в выработке решений.«Коммуникация жителей благодаря ЦУРам с органом исполнительной власти должна быть четкой, понятной, эффективной. люди должны видеть конкретные ощутимые результаты в решении их проблем», - сказал Комаров.Итересно, что в этом году жители Саратовской оставили более 4 тысяч благодарностей в соцсетях на реакцию властей по решению той или иной проблемы.