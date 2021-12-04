Вице-премьер заявил о планах по созданию в регионах 200 «умных» спортплощадок

просмотров: 338

«Создание спортивной инфраструктуры совместно государством и бизнесом в субъектах страны – важное направление, которое мы будем поддерживать и развивать. Среди 42 инициатив, утвержденных председателем Правительства Михаилом Мишустиным, есть инициатива – «Бизнес-спринт». В рамках государственно-частного партнерства будет создаваться активная среда для занятий граждан физкультурой и спортом», - сказал Дмитрий Чернышенко.Вице-премьер добавил, что к 2024 году в планах создать в различных регионах страны, а к 2030 году 50% объектов массового спорта будут строиться при помощи частных инвестиций, будет построена 1 000 «умных» спортплощадок, велодорожек и других объектов. На эти цели до 2030 года Правительство планирует направить около 55 млрд рублей.«В рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» на территории ПФО создано 32 объекта, из них: 7 физкультурно-оздоровительных комплексов, 15 плоскостных сооружений,1 крытый каток, 6 плавательных бассейнов, 3 региональных центра. Также в рамках программы поставлено 24 комплекта искусственных покрытий для футбольных полей для ДЮСШ и 79 комплектов спортивно-технологического оборудования для спортивных школ в регионе. Объём средств федерального бюджета, привлечённый в указанных целях, составил 2 млрд рублей. Работа по введению новых объектов будет продолжена. Со своей стороны мы также готовы оказывать поддержку в этом вопросе», - добавил Игорь Комаров.Саратовская область с 2019 года является активным участником федерального проекта «Спорт – норма жизни», который входит в национальный проект «Демография». На территории строятся новые спортивные объекты, реконструируются действующие, закупается современное оборудование для спортивных школ.Сегодня уровень обеспеченности населения региона спортивными сооружениями в регионе вырос до 68,3% (в 2019 году – 67,3%), единовременная пропускная способность достигла 187 тысяч человек в смену. Только на закупку современного оборудования было направлено более 200 млн рублей.За каждой из этих цифр стоят люди, которые регулярно занимаются физической культурой и спортом.Так, по итогам 2020 года уже 930 тысяч саратовцев ведут здоровый образ жизни. Это 41,2% от общего количества населения. За последний год мы приросли почти на 3%, и только не снижая темпа, а еще наращивая, мы сможем выполнить поставленную Президентом задачу, и к 2024 году достигнуть 55%.По материалам полномочного представителя Президента РФ в ПФО