Ставрополье, ураганы и шифер: хризотил спасает

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В пяти районах края стихия оставила без кровли несколько сотен человек, что зимой можно расценивать как серьезное ЧС. Традиционно власти открыли аварийные запасы строительных материалов – для экстренного ремонта было выделено около 3,7 тысяч листов хризотилцементного шифера. «Мы отгружаем материалы для Изобильненского и Ипатовского округов, которые пострадали сильнее других. Завтра направим шифер в остальные три территории. Запас материалов достаточный, работа идёт без сбоев», — отметил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства края Олег Самсонников.Выбор на хризотилцементную продукцию пал не случайно – она является идеальным решением для быстрого и качественного ремонта, что признано большинством специалистов экстренных служб. Весной прошлого года именно шифер применяли для ремонта кровли в башкирских селах Первомайский и Авдон, пострадавших от урагана, разрушившего крыши частных домов и детского сада, а в июне 2020 ого он спасал поселок Николаевка в Еврейском автономном округе. Там сильный град оставил без кровли более тысячи частных домов, две школы и больницу. Сразу же было выделено 395 листов волнового хризотилцемнетного шифера из областного резерва и экстренный отряд сотрудников МЧС приступил к немедленному ремонту.Так почему же именно шифер лежит на складах экстренных служб и областных резервов? Во-первых, он обладает уникальным набором полезных свойств. Он не горит, не плавится, не выделяет вредные пары при нагреве и не проводит электричество. Хризотилцементный шифер не нуждается в дополнительной звукоизоляции (структура материала гасит звуковые волны), устойчив к неблагоприятным погодным воздействиям и механическим нагрузкам. Средний срок его службы составляет 30 лет, а при соблюдении технологии установки и эксплуатации он может быть продлен более чем на полвека. Более того, он удобен в монтаже – для его установки не требуются специальные инструменты и навыки.Бригада из опытных строителей может покрыть крышу хризотилцементным шифером у среднего частного дома за 1 день. В ситуации, когда зимой без крова остались сотни людей, скорость весьма важна. На закуску хризотиловое волокно обладает низкой теплопроводностью – зимой не выпускает тепло, а летом плохо нагревается.Во-вторых, местные власти выбирают шифер благодаря его доступности на отечественном рынке. Россия является мировым лидером по объемам добычи, обработки и производства готовой продукции на основе хризотилового волокна. Это обеспечивает хризотилцементному шиферу статус «народного материала», а региональному бюджету – существенную экономию. Кстати, по причине эффективности хризотилцементных материалов их в целом широко применяют в программах капитального ремонта и при строительстве инфраструктурных проектов – помимо шифера хризотиловое волокно используют при изготовлении фасадных плит, сайдинга, труб, огнеупорного картона и множества других изделий.Что же до «гражданского» использования, то хризотилцемент также весьма популярен. Конечно, областные склады наполнены обычным, серым шифером, который часто ругают за его «тусклый» внешний вид. Эта проблема давно решена – в России выпускают хризотилцементую кровлю в цветном варианте, окрашивая «в массе» на этапе прессования или же нанося краску сверху, затем закрепляя её лаком. Обычно клиент может выбрать из имеющихся на складе цветов или заказать свой. Такой шифер активно покупают владельцы частных домов, которые хотят сочетать эффективность хризотилцемента и нарядный внешний вид.Жителям Ставрополья в нынешнем декабре, конечно, уже не до таких изысков – но благодаря применению хризотилцементной кровли сотрудниками экстренных служб они скоро снова окажется в тепле и безопасности.