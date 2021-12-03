В число 4-х самых перспективных компаний SPAC проект Кенеса Ракишева включил NASDAQ

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Ее инвестором является международный инвестор и предприниматель из Казахстана Кенес Ракишев. Его партнерами по проекту выступают известные бизнесмены Сергей Ивашковский, Шив Викрам Кхемка, Кристофер Шарлье и другие.Как следует из материалов NASDAQ, SPAC OXUS акцентируется на предприятиях по производству чистой энергии в развивающихся странах. Между тем эксперт NASDAQ Larry Ramer обращает внимание на следующий факт: Кенес Ракишев является основателем фонда Singulariteam, одного из первых инвесторов израильского производителя аккумуляторов сверхбыстрой зарядки StoreDot. Эта компания создала аккумуляторную батарею для электромобилей, заряжающуюся в течение 10 минут. Начиная с 2024 года, они будут производиться на заводе компании EVE Energy в Китае. Так вот аналитик считает, что именно StoreDot потенциально может стать целью Oxus Кенеса Ракишева.В числе других SPAC, выбранных экспертом NASDAQ, стали Novus Capital II, Digital World Acquisition и Supernova Partners Acquisition II.