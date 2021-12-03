3 декабря 2021 ПЯТНИЦА
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19:54 | 03 декабря
В число 4-х самых перспективных компаний SPAC проект Кенеса Ракишева включил NASDAQ
16:07 | 03 декабря
В Саратовской области открылась Вечерняя школа НКО
15:15 | 03 декабря
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14:20 | 03 декабря
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13:24 | 03 декабря
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12:30 | 03 декабря
National Geographic передал Саратову официальный постер фильма
11:35 | 03 декабря
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В Саратовской области открылась Вечерняя школа НКО

Новости


2 декабря по инициативе министерства внутренней политики и общественных отношений области на базе регионального центра «Молодежь плюс» состоялось открытие Вечерней школы НКО.

Цель проекта – повышение уровня знаний и компетенций, необходимых для успешной реализации проектов и инициатив некоммерческих организаций области.

С приветственным словом на открытие Школы выступила министр внутренней политики и общественных отношений области Наталья Трошина.

На первом мероприятии представители НКО встретились с политологом, специалистом по PR и деловым коммуникациям Людмилой Россенко.

Спикер провела мастер-класс на тему «Кому нужны хорошие новости», на котором участники получили новые знания о создании информационного контента, ведении социальных сетей и продвижении реализуемого проекта, а также узнали принципы взаимодействия с журналистами и СМИ.

Школа продолжит работу и слушателей ждет много новых лекций, мастер-классов и тренингов с ведущими экспертами некоммерческого сектора.