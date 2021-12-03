В Саратовской области открылась Вечерняя школа НКО

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Цель проекта – повышение уровня знаний и компетенций, необходимых для успешной реализации проектов и инициатив некоммерческих организаций области.С приветственным словом на открытие Школы выступила министр внутренней политики и общественных отношений области Наталья Трошина.На первом мероприятии представители НКО встретились с политологом, специалистом по PR и деловым коммуникациям Людмилой Россенко.Спикер провела мастер-класс на тему «Кому нужны хорошие новости», на котором участники получили новые знания о создании информационного контента, ведении социальных сетей и продвижении реализуемого проекта, а также узнали принципы взаимодействия с журналистами и СМИ.Школа продолжит работу и слушателей ждет много новых лекций, мастер-классов и тренингов с ведущими экспертами некоммерческого сектора.