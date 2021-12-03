HH.ru: В каждой десятой компании за последний год выросло число сотрудников с ограниченными возможностями здоровья

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За январь-ноябрь 2021 года в России было размещено больше 187 тысяч вакансий, на которые могут претендовать соискатели с ОВЗ, что в 2,3 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года. Больше всего вакансий, доступных для людей с ОВЗ, разместили работодатели из Москвы (15% от всего объема предложений для данной группы соискателей), Санкт-Петербурга (7%) и Московской области (6%). В топ-10 вошли также Краснодарский край, Республика Татарстан, Свердловская, Ростовская, Нижегородская, Самарская области и Республика Башкортостан.Чаще всего вакансии, подходящие для соискателей с ОВЗ, относятся к профессиональным сферам «Административный персонал», «Продажи», «ИТ, интернет, телеком», «Транспорт, логистика», а также «Маркетинг, реклама, PR». 55% вакансий предполагают удаленную работу, а 12% - гибкий график.Самую высокую готовность рассматривать кандидатов с ОВЗ сегодня демонстрируют ИТ-компании – это почти половина вакансий (46%), дальше с большим отрывом следуют образовательные учреждения (10%), отрасль услуг для бизнеса (9%), финансовый сектор (8%) и розница (4%).Опрос, который ранее Служба исследований hh.ru провела совместно с благотворительным фондом “Спорт для Жизни”, показал, что доля компаний, где за последний год выросло число сотрудников с ограниченными возможностями здоровья, превышает долю компаний, где их число уменьшилось (10% и 6%). Треть работодателей (33%) отмечают, что немаловажную роль при увеличении численности сотрудников с ограниченными возможностями здоровья сыграл переход традиционных профессий в онлайн и возможность работать “на удаленке”. Среди других факторов, которые повлияли на рост численности сотрудников с ограниченными возможностями здоровья, респонденты отметили общий тренд на инклюзию и разнообразие в компании (67%) а также меры государства по увеличению финансовой поддержки (33%).В целом, люди с инвалидностью трудоустроены более чем в половине (55%) компаний, принявших участие в исследовании, однако их доля крайне редко превышает 10% от общего числа сотрудников (3%). В качестве основного фактора, который препятствует приему на работу людей с ограниченными возможностями, треть респондентов (29%) из числа компаний, где они не трудоустроены, выделили необходимость предоставления особых условий труда, например, сокращенного рабочего дня или более длительного отпуска. Четверть опрошенных (25%) объяснили, что не принимают на работу людей с ограниченными возможностями, так как работа в компании предусматривает наличие специальной физической подготовки.