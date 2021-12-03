В России прошел Тотальный тест "Доступная среда"

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Целевая аудитория Тотального теста – представители исполнительных органов государственной власти, общественные активисты и волонтеры, работники социальной сферы, здравоохранения, культуры, спорта, молодежной политики, преподаватели вузов и школ, студенты и учащиеся, представители предприятий потребительского рынка, а также средств массовой информации. По итогам Тотального теста «Доступная среда» будет сформирован рейтинг субъектов России по уровню вовлеченности в мероприятия по созданию доступной среды и уровню знаний представителей регионов России по теме инклюзии.Тотальный тест «Доступная среда» – ежегодная общероссийская акция, приуроченная к Международному дню инвалидов. Мероприятие направлено на привлечение внимания жителей России к теме инклюзии и доступной среды для людей с инвалидностью. В ходе тестирования каждый желающий может проверить свои знания на тему организации безбарьерного пространства и общения с людьми с инвалидностью. Ключевые тематические блоки теста: комплексный подход в организации доступной среды, морально-этические аспекты общения с людьми с инвалидностью оказание ситуационной помощи при сопровождении людей с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, ментальными нарушениями.В 2020 году Тотальный тест «Доступная среда» был организован на площадке ОНФ и стал самым массовым онлайн-событием в декаду инвалидов в России – в мероприятии приняли участие более 100 000 человек из 85 субъектов РФ. В 2019 году проект был реализован при поддержке Фонда президентских грантов, а в 2021 году проект получил поддержку Федерального агентства по делам молодежи.Средний результат среди участников теста – 60% правильных ответов. Больше всего правильных ответов в ходе тестирования было дано на вопросы по оказанию ситуационной помощи людям с инвалидностью. Больше всего неправильных ответов было дано по тематическим блокам – морально-этические аспекты общения, организация доступного пространства и нормативная база, регламентирующая обеспечение доступной среды.Среди участников мероприятия преобладают представители сферы образования и науки, социальной сферы, здравоохранения, культуры и искусства. Это ключевые сферы деятельности, связанные с объектами социальной инфраструктуры, организацией городского пространства и созданием комфортной среды для людей с инвалидностью. Основной процент правильных ответов (от 70% и выше) был отмечен у представителей сферы социального обслуживания, представителей административно-управленческой деятельности, здравоохранения.3 декабря 2021 года проведение «Тотального теста «Доступная страна» запланировано во всех субъектах России в дистанционном формате при поддержке Общероссийского народного фронта. По итогам мероприятия будет сформирован рейтинг субъектов России по уровню вовлеченности в мероприятия по созданию доступной среды и уровню знаний представителей регионов России по теме инклюзии.