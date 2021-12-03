3 декабря 2021 ПЯТНИЦА
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19:54 | 03 декабря
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16:07 | 03 декабря
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15:15 | 03 декабря
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14:20 | 03 декабря
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13:24 | 03 декабря
С вопросами по QR-кодам в ноябре саратовцы обратились свыше четырнадцати тысяч раз
12:30 | 03 декабря
National Geographic передал Саратову официальный постер фильма
11:35 | 03 декабря
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С вопросами по QR-кодам в ноябре саратовцы обратились свыше четырнадцати тысяч раз

Новости


За ноябрь 2021 года министерство цифрового развития и связи области зафиксировало 14 057 сообщений от жителей региона по вопросам введения системы QR-кодов, поступившим по цифровым каналам связи.

Так, за прошедший месяц через в Платформу обратной связи или ПОС поступило 13 067 сообщений: по QR-коду и сертификату переболевшего – 6320 сообщений, по QR-коду и сертификату вакцинированного – 6747.

Центр управления регионом за прошедший месяц обработал 118 сообщений в социальных сетях, касающихся введения системы QR-кодов.

На единую линию «122» поступило 872 звонка. В среднем операторами ежедневно обрабатывалось 29 звонков.

Всем обратившимся в полной мере оказана информационно-консультативная помощь.
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