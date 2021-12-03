С вопросами по QR-кодам в ноябре саратовцы обратились свыше четырнадцати тысяч раз

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Так, за прошедший месяц через в Платформу обратной связи или ПОС поступило 13 067 сообщений: по QR-коду и сертификату переболевшего – 6320 сообщений, по QR-коду и сертификату вакцинированного – 6747.Центр управления регионом за прошедший месяц обработал 118 сообщений в социальных сетях, касающихся введения системы QR-кодов.На единую линию «122» поступило 872 звонка. В среднем операторами ежедневно обрабатывалось 29 звонков.Всем обратившимся в полной мере оказана информационно-консультативная помощь.