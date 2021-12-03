National Geographic передал Саратову официальный постер фильма

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«Алексей Павлов, наш земляк, показал областной центр глазами туристов, у которых привычные для нас вещи вызывают восторг и удивление. Свое творение он назвал «Саратов - сердце Волги».Алексей передал городу официальный постер фильма, который займет достойное место среди наград и достижений», - написал Михаил Исаев.