3 декабря 2021 ПЯТНИЦА
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12:30 | 03 декабря
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National Geographic передал Саратову официальный постер фильма

Новости
National Geographic передал Саратову официальный постер фильма

Вчера, 2 декабря, глава города Михаил Исаев встретился с автором фильма про Саратов для National Geographic Россия. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Инстаграм.

«Алексей Павлов, наш земляк, показал областной центр глазами туристов, у которых привычные для нас вещи вызывают восторг и удивление. Свое творение он назвал «Саратов - сердце Волги».

Алексей передал городу официальный постер фильма, который займет достойное место среди наград и достижений», - написал Михаил Исаев.