National Geographic передал Саратову официальный постер фильма
Вчера, 2 декабря, глава города Михаил Исаев встретился с автором фильма про Саратов для National Geographic Россия. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Инстаграм.
«Алексей Павлов, наш земляк, показал областной центр глазами туристов, у которых привычные для нас вещи вызывают восторг и удивление. Свое творение он назвал «Саратов - сердце Волги».
Алексей передал городу официальный постер фильма, который займет достойное место среди наград и достижений», - написал Михаил Исаев.