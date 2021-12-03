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Владимир Баркетов: «К концу года в Саратовской области будет 15 модельных библиотек, 12 из которых созданы в рамках национального проекта»

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2 декабря на Набережной космонавтов состоялось на торжественное открытие новой модельной библиотеки, которая была модернизирована в рамках национального проекта «Культура». Сегодня после капитального ремонта саратовцы увидели обновленную библиотеку №1, которая носит имя летчика- космонавта СССР, Героя Советского Союза, почетного гражданина города Саратова Геннадия Сарафанова.

На модернизацию библиотеки было выделено 5 млн. рублей из федерального бюджета. На эту сумму приобретены новые книги, техническое оборудование, мебель. 5, 2 млн рублей из муниципального бюджета были использованы на проведение капитального и текущего ремонтов, закуплено современное оборудование и предметы интерьера.

Для гостей и первых читателей была проведена экскурсия. Посетители высоко оценили масштабный капремонт и переоснащение, которые соответствуют модельным стандартом деятельности общедоступной библиотеки. Залы оснащены компьютерной техникой и мультимедийным оборудованием - 3D-принтером, интерактивной панелью, системой виртуальной реальности. Выделены зоны для работы в малых группах и самообразования, места с подключением к сети Интернет, фондам электронных библиотек и другим базам данных, бесплатному Wi-fi. Модульная мебель позволяет трансформировать пространство под любой формат мероприятий, мини-кинозал или дискуссионную площадку.

Новоселов и читателей приветствовал заместитель министра культуры области Владимир Баркетов. Он отметил, что национальный проект объединил для достижения одной цели – сделать жизнь людей лучше. Сегодня практически все средства – в качестве субсидий, и в качестве проектов по поддержке творческих коллективов – идут в субъекты и направлены на изменение качества жизни людей, живущих именно в регионах.

- Благодаря нацпроекту «Культура» до конца года будут открыты три новые модельные библиотеки, которые призваны стать центрами притяжения жителей и площадками для реализации их творческих инициатив, - рассказал Владимир Баркетов. - К концу года в Саратовской области будет 15 модельных библиотек, 12 из которых созданы в рамках национального проекта. Всего за годы реализации Нацпроекта на создание модельных библиотек потрачено 55 млн рублей. Уверен, что эта модельная библиотека привлечет внимание жителей Саратова, станет востребованной, найдет своих читателей, почитателей и ценителей.