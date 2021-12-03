В области было выявлено 35 нарушений правил летне-осенней охоты

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Около 5000 разрешений на добычу различных видов уток, гусей и иных птиц, разрешенных к добыче, было выдано сотрудниками комитета охотничьего хозяйства.Для проверки соблюдения правил проведения охоты проводились ежедневные рейды инспекторского состава комитета, в том числе совместно с сотрудниками правоохранительных органов. Всего за сезон охоты осуществлено 2500 рейдовых мероприятий, в ходе которых были выявлены 35 административных правонарушений. В основном нарушения касались отсутствия разрешения на добычу, три протокола составлены за охоту запрещенным способом, в частности использования нарезного оружия. Подобные нарушения правил охоты заканчиваются лишением охотничьего билета.Комитет охотничьего хозяйства напоминаем охотникам о необходимости сдачи полученных разрешений в 20-дневный срок с момента окончания сезона охоты.