Меморандум о взаимопонимании подписан между CrimsonLogic и «KTZ Express» с Digital Silk Way

Цель документа – сотрудничество и создание в Казахстане, Центральной Азии и за пределами региона цифрового транспортного коридора для развития торговли.В рамках инициативы партнеры будут обслуживать Транскаспийский международный транспортный маршрут, который проходит из Юго-Восточной Азии и Китая через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и другие страны Европы. Интегрированное решение, в которое включены технология, предоставляемая местным партнером Digital Silk Way, и платформа по управлению цепочками поставок CALISTA от GeTS (дочерней компании CrimsonLogic), заложено в основу коридора. Передовым логистическим оператором Казахстана и Центральной Азии этого решения станет «KTZ Express».Сотрудничество компаний упростит Транскаспийский международный транспортный маршрут, предоставив грузоотправителям и перевозчикам больше возможностей, заявил г-н Со Кен Вай, гендиректор CrimsonLogic. Г-н Нурлан Игенбаев, гендиректор «KTZ Express», считает, что создание коридора увеличит транзитные перевозки через Казахстан, укрепит международное сотрудничество, создаст новые логистические цепочки. Г-н Досжан Жусупов, гендиректор Digital Silk Way назвал преобразование цифровой инфраструктуры Транскаспийского международного транспортного маршрута благом для Казахстана и всех заинтересованных сторон торгового и логистического сообщества в Азии и Европе.