Юные бадминтонисты со всей страны принимают участие в соревнованиях «Проба Пера»

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В соревнованиях принимают участие 13 команд, представляющие: Смоленскую, Московскую, Ленинградскую, Саратовскую, Астраханскую области, Республику Татарстан, Забайкальский край, г. Москву, г. Владивосток.Саратовскую область на соревнованиях представляют учащиеся средней общеобразовательной школы № 45 Октябрьского района г. Саратова, МОУ-Лицей № 2 г. Саратова, Гуманитарно-экономического лицея, а также средней общеобразовательной школы № 11г. Балаково. Саратовской области.Соревнования проводятся министерством спорта России, Всероссийской федерацией школьного спорта, Национальной федерацией бадминтона России совместно с министерством молодежной политики и спорта Саратовской области и Федерацией бадминтона Саратовской области.Сотни школ России участвовали в отборе в финальную стадию. Уже 7 лет главный этап Всероссийских соревнований «Проба Пера» проходит в Саратовской области и впервые на базе современного Центра бадминтона, построенного в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».Соревнования пользуются популярностью и постоянно развиваются. В этом году соревнования проводятся в командном и личном зачете, в трех возрастных группах до 17, 15 и 13 лет. С этого сезона, помимо командных состязаний, пройдет и личный турнир во всех категориях.