Ученики гимназии № 3 приняли участие в международном проекте «Миссия Мира»
МАОУ «Гимназия № 3» стало участником международного проекта «Миссия мира», организаторами которого являются Федерация «Ассамблея» и Ассоциация Русской культуры Страсбурга (Франция) при поддержке Генерального консульства РФ в Марселе, Ассоциации Российских Дипломатов и общественного детского движения «Дипломаты Будущего» (Россия).
Проект посвящен 3 юбилейным датам, нитью через которые проходит тема космоса и человека. Во-первых, в этом году исполнилось 60 лет со дня полета Юрия Гагарина, во-вторых, 75 лет издания книги «Маленький принц» французского писателя и летчика Антуана де Сент-Экзюпери, в-третьих, 55 лет со дня подписания межправительственного соглашения между СССР и Францией о сотрудничестве в освоении и изучении космического пространства в мирных целях. Само мероприятие представляет собой цикл видеосюжетов, где участники из разных стран читают отрывки из «Маленького принца», делятся опытом и мыслями, которые они бы хотели передать детям и молодежи. Таким образом участники онлайн марафона соберут маршрут мирового турне «Миссии Мира» Юрия Гагарина, в который он отправился после первого пилотируемого полета 12 апреля 1961 года.
Среди участников проекта космонавты, дипломаты, известные деятели искусства, спортсмены, журналисты, родственники Гагарина. Отрывки из глав сказки «Маленький принц» прочитали летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, член экипажа, участвовавшего в миссии по спасению орбитальной станции «Салют – 7», Владимир Джанибеков, журналист Владимир Познер, ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Маргарита Русецкая, французский писатель, филолог и переводчик Ив Готье и многие другие.
Съемки сюжета, представленного гимназией, проводились летом в Парке Покорителей космоса им. Ю. А. Гагарина. 29 ноября 2021 года на странице проекта состоялась премьера видеосюжета, авторами и исполнителями которого являются педагоги, учащиеся и их родители.
Зарубежная аудитория выразила благодарность МАОУ «Гимназия № 3» за возможность побывать виртуально на историческом месте – месте приземления первого космонавта планеты. Заключительные съемки проекта будут проводиться на МКС. Затем видеосюжеты лягут в основу документального фильма.