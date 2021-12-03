Ученики гимназии № 3 приняли участие в международном проекте «Миссия Мира»

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Проект посвящен 3 юбилейным датам, нитью через которые проходит тема космоса и человека. Во-первых, в этом году исполнилось 60 лет со дня полета Юрия Гагарина, во-вторых, 75 лет издания книги «Маленький принц» французского писателя и летчика Антуана де Сент-Экзюпери, в-третьих, 55 лет со дня подписания межправительственного соглашения между СССР и Францией о сотрудничестве в освоении и изучении космического пространства в мирных целях. Само мероприятие представляет собой цикл видеосюжетов, где участники из разных стран читают отрывки из «Маленького принца», делятся опытом и мыслями, которые они бы хотели передать детям и молодежи. Таким образом участники онлайн марафона соберут маршрут мирового турне «Миссии Мира» Юрия Гагарина, в который он отправился после первого пилотируемого полета 12 апреля 1961 года.Среди участников проекта космонавты, дипломаты, известные деятели искусства, спортсмены, журналисты, родственники Гагарина. Отрывки из глав сказки «Маленький принц» прочитали летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, член экипажа, участвовавшего в миссии по спасению орбитальной станции «Салют – 7», Владимир Джанибеков, журналист Владимир Познер, ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Маргарита Русецкая, французский писатель, филолог и переводчик Ив Готье и многие другие.Съемки сюжета, представленного гимназией, проводились летом в Парке Покорителей космоса им. Ю. А. Гагарина. 29 ноября 2021 года на странице проекта состоялась премьера видеосюжета, авторами и исполнителями которого являются педагоги, учащиеся и их родители.Зарубежная аудитория выразила благодарность МАОУ «Гимназия № 3» за возможность побывать виртуально на историческом месте – месте приземления первого космонавта планеты. Заключительные съемки проекта будут проводиться на МКС. Затем видеосюжеты лягут в основу документального фильма.