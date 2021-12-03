В рамках нацпроекта «Культура» завершается масштабный ремонт в саратовской детской школе искусств №8
В детской школе искусств N8 Саратова завершается капитальный ремонт в рамках нацпроекта «Культура». Школа расположена в здании бывшего кинотеатра «Космос», где последний ремонт проводится более 50 лет. Это одна из самых больших ДШИ в Заводском районе города Саратова – в 13 отделениях учится 404 человека, работают 35 преподавателей и концертмейстеров.
Более 200 учащихся школы ежегодно получают призовые места на международных, всероссийских и региональных конкурсах. С 2004 года школой активно реализуется проект «Орган — в подарок детям». Воспитанники детских домов и интернатов Саратовской области посещают концерты ведущих европейских органистов и учащихся детских школ искусств Саратовской области.
В здании проведено одно из самых масштабных преобразований - обновлены системы канализации, отопления, электроснабжения. Качественные отделочные работы завершены в актовом зале, где появились концертный и танцевальный залы. На сегодняшний день в здании ДШИ полным ходом идут пуско-наладочные работы.
Пока в учреждении шел ремонт, творческие занятия были перенесены в ближайшие школы. За ходом реконструкции следил общественный совет, в который вошли представители родительского сообщества, общественности, эксперты в сфере культуры и искусства.
- Работа по развитию ДШИ продолжается. С 2020 года Министерством культуры Российской Федерации выделяется субсидия на софинансирование капитального ремонта и реконструкции детских школ искусств, - отметила и.о.министра культуры Татьяна Астафьева. - В прошлом году на эти цели было предусмотрено всего 9,1 млн рублей, а в 2021 уже 39,6 млн рублей на ДШИ г.Татищево и ДШИ №8 г.Саратова. Ремонтные работы в ДШИ г.Татищево завершены еще в начале сентября текущего года, в школе №8 они находятся на завершающей стадии. Также отмечу, что последняя сводная заявка на 2022-2024 годы включает 28 школ на общую сумму почти 250 млн рублей консолидированных средств. По предварительной информации Минкультуры России, средства запланированы в полном объеме (на 2022 год 24,8 млн рублей на 2 школы, на 2023 год - 20,2 млн рублей также на 2 школы и на 2024 год - 203 млн рублей на 24 школы). Мы не собираемся останавливаться на достигнутом и будем заявлять на конкурсный отбор дополнительные объекты.