В рамках нацпроекта «Культура» завершается масштабный ремонт в саратовской детской школе искусств №8

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Более 200 учащихся школы ежегодно получают призовые места на международных, всероссийских и региональных конкурсах. С 2004 года школой активно реализуется проект «Орган — в подарок детям». Воспитанники детских домов и интернатов Саратовской области посещают концерты ведущих европейских органистов и учащихся детских школ искусств Саратовской области.В здании проведено одно из самых масштабных преобразований - обновлены системы канализации, отопления, электроснабжения. Качественные отделочные работы завершены в актовом зале, где появились концертный и танцевальный залы. На сегодняшний день в здании ДШИ полным ходом идут пуско-наладочные работы.Пока в учреждении шел ремонт, творческие занятия были перенесены в ближайшие школы. За ходом реконструкции следил общественный совет, в который вошли представители родительского сообщества, общественности, эксперты в сфере культуры и искусства.