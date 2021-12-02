Фотолетопись «Саратовская область: История. События. Люди»: 85 лет Саратовской области размещена в окнах областной библиотеки

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85 лет назад была принята Конституция СССР, по которой изменилось административно-территориальное деление страны, и образовалась Саратовская область с центром в г. Саратове. Со своими природными ресурсами, богатыми месторождениями нефти и газа, строительными материалами, развитой промышленностью и инфраструктурой, научными и культурными кадрами, Саратовская область является одним из перспективных регионов Российской Федерации.Книги из фонда отдела краеведческой литературы и уникальные фотографии, представленные на плакатах, знакомят с самыми знаковыми событиями области с момента ее образования 5 декабря 1936 г. до настоящего времени. Это становление известных на всю страну промышленных предприятий, мелиорация сельскохозяйственных земель, стахановское движение, вклад в великую Победу, саратовская система качества, освоение целинных и залежных земель, развитие научного, культурного и образовательного потенциала.Интересен плакат, знакомящий с жизнью современного города и инновационными проектами. Это строительство международного аэропорта «Гагарин» (2019 г.), открытие Парка покорителей космоса им. Юрия Гагарина (2021 г.), создание пешеходного кольца в Саратове и другие проекты.