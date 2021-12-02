2 декабря 2021 ЧЕТВЕРГ
Новости
15:18 | 02 декабря
В рамках нацпроекта «Культура» завершается масштабный ремонт в саратовской детской школе искусств №8
14:24 | 02 декабря
Фотолетопись «Саратовская область: История. События. Люди»: 85 лет Саратовской области размещена в окнах областной библиотеки
13:33 | 02 декабря
Пушкинка поздравляет победителей!
12:39 | 02 декабря
Презентация проекта «Зримый Саратов» пройдет в областной библиотеке для слепых
11:45 | 02 декабря
Письмо саратовской школьницы попало в капсулу времени Китая и России
10:46 | 02 декабря
«Росатом»: «На «Норникель» всегда можно положиться»
09:51 | 02 декабря
В Саратовской области ликвидирован очаг бруцеллеза животных
09:00 | 02 декабря
МЧС предупреждает о неблагоприятных метеорологических явлениях
17:00 | 01 декабря
Кумысной поляне присвоен статус памятника природы
16:12 | 01 декабря
Свыше тринадцати тысяч билетов на спектакли и выставки было приобретено по «Пушкинской карте» за три месяца реализации проекта
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Фотолетопись «Саратовская область: История. События. Люди»: 85 лет Саратовской области размещена в окнах областной библиотеки

Новости
Фотолетопись «Саратовская область: История. События. Люди»: 85 лет Саратовской области размещена в окнах областной библиотеки

Яркие красочные плакаты, украсившие окна областной универсальной научной библиотеки, напоминают жителям и гостям города о знаменательной дате в истории нашего региона.

85 лет назад была принята Конституция СССР, по которой изменилось административно-территориальное деление страны, и образовалась Саратовская область с центром в г. Саратове. Со своими природными ресурсами, богатыми месторождениями нефти и газа, строительными материалами, развитой промышленностью и инфраструктурой, научными и культурными кадрами, Саратовская область является одним из перспективных регионов Российской Федерации.

Книги из фонда отдела краеведческой литературы и уникальные фотографии, представленные на плакатах, знакомят с самыми знаковыми событиями области с момента ее образования 5 декабря 1936 г. до настоящего времени. Это становление известных на всю страну промышленных предприятий, мелиорация сельскохозяйственных земель, стахановское движение, вклад в великую Победу, саратовская система качества, освоение целинных и залежных земель, развитие научного, культурного и образовательного потенциала.

Интересен плакат, знакомящий с жизнью современного города и инновационными проектами. Это строительство международного аэропорта «Гагарин» (2019 г.), открытие Парка покорителей космоса им. Юрия Гагарина (2021 г.), создание пешеходного кольца в Саратове и другие проекты.