«Росатом»: «На «Норникель» всегда можно положиться»

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Ошибка оценки ледовой обстановки в районе Севморпути привела к тому, что к середине ноября в «арктической пробке» оказались более 20 судов, скованных льдами в бухте Певека, у мысов Дежнева, Желания и острова Диксон. Сложившаяся критическая ситуация сказывается не только на безопасности экипажей, но и сдвигает сроки завершения Северного завоза, от которого зависит обеспечение продуктами и товарами первой необходимости населенных пунктов Крайнего Севера.Вопросом вызволения попавших в ледовый плен судов занимается «Росатом». В федеральном ведомстве создан оперативный штаб во главе с замгендиректора корпорации Вячеславом Рукшей. В условиях дефицита ледокольных мощностей он обратился за помощью в проведении спасательной операции к своему многолетнему партнеру — компании «Норникель». В ГМК на просьбу тут же откликнулись: ледокол «Таймыр» будет передан «Атомфлоту» для вывода заблокированных судов. Ради этого компании пришлось скорректировать график движения своих поставок по Севморпути в Дудинку. «Понимая всю серьезность сложившейся ситуации, „Норникель“ выделил единственный привлеченный компанией атомный ледокол для оказания поддержки спасательной операции. Мы всегда ценили и будем ценить взаимоотношения с нашим партнером и искренне благодарим менеджмент „Норникеля“ за ответственный подход. Взаимная помощь и выручка в море являются высшим приоритетом и характеризуют „Норникель“ как надежного партнера, на которого всегда можно положиться», - прокомментировал ситуацию Вячеслав Рукша.Итоги сезонной арктической навигации последних лет четко демонстрируют: ледовая обстановка становится непростой, ледоколов не хватает, ресурс многих из них подходит к концу. Вопрос о необходимости обновления и пополнения ледокольного флота для транспортировки грузов по Северному морскому пути активно обсуждается в России с 2017 года. По оценкам «Росатома», в течение ближайших 10 лет предстоит строительство не менее шести современных ледоколов, четыре из которых должны работать на сжиженном природном газе (СПГ). Как минимум в одном из этих проектов примет участие и «Норникель». Компания заключила с «Росатомом» соглашение о намерениях совместно проектировать и строить двухтопливный дизель-электрический ледокол. «Сотрудничество ведущих российских компаний в Арктике в таких сложных условиях позволит решить общую задачу по обеспечению безопасности мореплавания на СМП. „Росатом“ является стратегическим партнером „Норникеля“. Благодаря этому партнерству решается сразу несколько задач государственного масштаба — реализация проектов в Арктике, развитие инфраструктуры СМП, импортозамещение», - отметил старший вице-президент «Норникеля» Сергей Дубовицкий.