Презентация проекта «Зримый Саратов» пройдет в областной библиотеке для слепых
Проект «Зримый Саратов» направлен на создание с помощью 3D-печати тактильных макетов архитектурных, скульптурных и природных объектов города Саратова, имеющих историческую и краеведческую ценность, в целях приобщения к истории и культуре родного города людей с нарушениями зрения, проживающих на территории Саратова и Саратовской области.
2 декабря рамках проекта «Зримый Саратов» в Областной специальной библиотеке для слепых пройдёт презентация:
- 3D макета мемориального комплекса «Журавли», расположенного в Парке Победы на Соколовой горе г. Саратова;
- тактильной карты Саратова с объёмными тактильными моделями культурных, архитектурных, природных достопримечательностей, скульптуры;
- многоформатного альбома-путеводителя «Проспект Кирова», включающего в себя описание достопримечательностей Проспекта Кирова, выполненных укрупнённым шрифтом и рельефно-точечным шрифтом Брайля, рельефно-графические иллюстрации объектов архитектуры, аудиогид;
- барельефа памятника Саратовской гармошке, установленного на Проспекте Кирова г. Саратова;
- барельефа Герба Саратовской области;
- многоформатного альбома «Оружие Победы», рассказывающего об экспозиции легендарной техники времён Великой Отечественной войны, расположенной на территории Саратовского историко-патриотического комплекса «Музей боевой и трудовой славы». Альбом выпущен укрупнённым шрифтом, рельефно-точечным шрифтом с рельефно-графическими изображениями военной техники, участвовавшей в сражениях Великой Отечественной войны. В альбоме раскрыта история создания советских танков и самолётов, артиллерии, их выпуск на тыловых заводах и применение в бою. Альбом сопровождается аудиогидом, представленным на флэшкарте в специальном формате.
Комментарий и.о.министра культуры Татьяны Астафьевой:
- Для людей с проблемами зрения очень важно тактильное восприятие, как одно из средств познания мира. Кроме того, незрячим людям трудно представить большие размеры предмета, поскольку они выходят за пределы осязательного восприятия. Использование 3D-макетирования с масштабным уменьшением объектов архитектуры, скульптуры, природных объектов даёт возможность незрячим людям «увидеть» объекты, которые в реальной жизни незрячий человек не сможет «увидеть» на ощупь.