Презентация проекта «Зримый Саратов» пройдет в областной библиотеке для слепых

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2 декабря рамках проекта «Зримый Саратов» в Областной специальной библиотеке для слепых пройдёт презентация:- 3D макета мемориального комплекса «Журавли», расположенного в Парке Победы на Соколовой горе г. Саратова;- тактильной карты Саратова с объёмными тактильными моделями культурных, архитектурных, природных достопримечательностей, скульптуры;- многоформатного альбома-путеводителя «Проспект Кирова», включающего в себя описание достопримечательностей Проспекта Кирова, выполненных укрупнённым шрифтом и рельефно-точечным шрифтом Брайля, рельефно-графические иллюстрации объектов архитектуры, аудиогид;- барельефа памятника Саратовской гармошке, установленного на Проспекте Кирова г. Саратова;- барельефа Герба Саратовской области;- многоформатного альбома «Оружие Победы», рассказывающего об экспозиции легендарной техники времён Великой Отечественной войны, расположенной на территории Саратовского историко-патриотического комплекса «Музей боевой и трудовой славы». Альбом выпущен укрупнённым шрифтом, рельефно-точечным шрифтом с рельефно-графическими изображениями военной техники, участвовавшей в сражениях Великой Отечественной войны. В альбоме раскрыта история создания советских танков и самолётов, артиллерии, их выпуск на тыловых заводах и применение в бою. Альбом сопровождается аудиогидом, представленным на флэшкарте в специальном формате.Комментарий и.о.министра культуры Татьяны Астафьевой:- Для людей с проблемами зрения очень важно тактильное восприятие, как одно из средств познания мира. Кроме того, незрячим людям трудно представить большие размеры предмета, поскольку они выходят за пределы осязательного восприятия. Использование 3D-макетирования с масштабным уменьшением объектов архитектуры, скульптуры, природных объектов даёт возможность незрячим людям «увидеть» объекты, которые в реальной жизни незрячий человек не сможет «увидеть» на ощупь.