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Письмо саратовской школьницы попало в капсулу времени Китая и России

Новости


30 ноября в прямом эфире в режиме «телемоста дружбы» с Китаем озвучили итоги международного Фестиваля детского творчества России и Китая «Дипломатия дружбы».

В условиях современных обстоятельств и связанных с этим ограничений, в этот раз Фестиваль проходил полностью в онлайн формате.

Фестиваль стартовал 14 октября. Школьники со всех регионов России и Китая представили на конкурс свои рисунки, фотографии, короткие фильмы, мультипликации и анимации. Экспертами жюри было отобрано 100 лучших работ: 50 российских и 50 китайских.

В число победителей вошла ученица 2 класса Новоузенской школы Ясмина Темралиева. Её работа «Журавлик – птица дружбы китайского и русского народа» в числе других была продемонстрирована во время «Телемоста дружбы».

В ходе Фестиваля также заложили «капсулу времени» с посланиями российских и китайских школьников для детей 2049-го года. Именно тогда и будут зачитаны письма сегодняшних победителей – в год, когда Россия и Китай отметят столетие своих дипломатических отношений.

Организаторы фестиваля отметили, что у наших российских детей очень живой интерес к отношениям с Китаем, к дружбе двух стран. Дети в своих работах показали, как хотят вместе танцевать, петь, заниматься спортом, изучать культуру и язык. Конкурс показал активное и искреннее желание детей, педагогов и директоров учебных заведений дружить, общаться, писать друг другу письма, обмениваться опытом и изучать китайский язык в школах и учить русскому языку своих новых китайских друзей.