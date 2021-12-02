В Саратовской области ликвидирован очаг бруцеллеза животных

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В рамках оздоровительных мероприятий специалистами ветслужбы проведены предусмотренные законодательством ветеринарно-санитарные мероприятия, в том числе системные диагностические исследования поголовья на бруцеллез, а также дезинфекция животноводческих помещений и прилегающей к ним территории.Теперь в КФХ снят запрет на проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением животных, отменены ограничения на использование и реализацию произведенной в хозяйстве животноводческой продукции.Напомним, бруцеллез – инфекционное заболевание общее для человека и животных. Болезнь передается людям вследствие употребления молока и мяса, полученного от больного животного. Инфицирование возможно при уходе за зараженным скотом.