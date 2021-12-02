Пушкинка поздравляет победителей!

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Пушкинка уже не один год является бессменным координатором проекта в Саратовской области, обеспечивая рекордное (по сравнению с другими регионами страны) количество участников. В этом году Олимпиада проходила в гибридном формате. В ней приняли участие свыше 8000 детей. Было организовано 387 городских, районных и сельских библиотечно-образовательных площадок. А самыми активными участниками проекта стали школьники из Советского, Ершовского, Краснокутского, Ровенского районов, а также из Лицея № 47 г. Саратова.Ребята отвечали на интересные вопросы о космосе, а в завершение писали творческие эссе на заданную тему. Им было предложено поразмышлять над следующими вопросами: какая «пустяковая» вещь была прикреплена к правому рукаву выходного скафандра космонавта и каково ее предназначение в открытом космосе? А для ребят постарше – какую символическую роль сыграла река Эльба в мировой космонавтике 17 июля 1975 года? При этом оценивалась не только фактическая правильность ответа, но и манера его изложения.Лучшие результаты показали:в возрастной группе от 10 до 12 лет - Чичеров Ярослав, Краснопартизанский район Саратовской области.в возрастной группе от 13 до 16 лет - Маркин Иван, МОУ «Лицей №2» г. Саратов.Победители будут награждены именными дипломами от Всероссийского организационного комитета. А всех остальных ребят сердечно благодарим за участие в олимпиаде! Их ждут сертификаты участников. Мы гордимся всеми, кто знает и помнит значимые события космической истории России.