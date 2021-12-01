Кумысной поляне присвоен статус памятника природы

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Теперь он - памятник природы, особо охраняемая природная территория регионального значения.Соответствующее Постановление прокомментировал председатель правительста Саратовской области Роман Бусаргин. Он подчеркнул, что над документом работало областное министерство природных ресурсов и экологии.По словам Романа Викторовича, изменение статуса продиктовано необходимостью создания городского лесничества. Миссия этой службы будет заключаться в сохранении «легких города».«Для каждого саратовца этот объект крайне важен. И важно его не только сохранить в том виде, который есть, но и развивать его. Уже оценивается возможность расширения площади Кумысной поляны на 700 га, на сегодняшний день она составляет 4519,4 га. В этом году мы изменили соотношение функциональных зон лесопарка, увеличив до 90% природоохранную зону, которая предполагает строго регулируемое рекреационное использование, - подчеркнул председатель регионального правительства.Роман Бусаргин уточнил, что памятник природы «Кумысная поляна» утвержден в тех же границах, что и были. Более того, в постановлении определен режим особой охраны объекта, определены такие же четыре функциональные зоны, предусмотрены основные виды разрешенного использования, аналогичные существующим.На территории памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности объекта. Использование и сохранение Кумысной поляны будет по-прежнему контролировать министерство природных ресурсов и экологии региона.