1 декабря 2021 СРЕДА
Новости
17:00 | 01 декабря
Кумысной поляне присвоен статус памятника природы
16:12 | 01 декабря
Свыше тринадцати тысяч билетов на спектакли и выставки было приобретено по «Пушкинской карте» за три месяца реализации проекта
15:36 | 01 декабря
Саратовцев приглашают принять в акции «Елка желаний»
14:51 | 01 декабря
Более девяти тысяч выпускников напишут итоговое сочинение
14:09 | 01 декабря
В Саратове открывается новая модельная библиотека
13:13 | 01 декабря
Почетный гражданин области следит за здоровьем двухсот пожилых саратовцев
13:10 | 01 декабря
Круглые столы в рамках российско-белорусского форума состоялись в Минске
12:25 | 01 декабря
Закончен ремонт Дома культуры в селе Карпенка
11:31 | 01 декабря
В Саратове отреставрирован очередной объект культурного наследия
10:41 | 01 декабря
В Энгельсском доме-интернате готовятся отпраздновать 85-летие области
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Саратовцев приглашают принять в акции «Елка желаний»

Новости


«Ёлка желаний» - это всероссийская акция проекта «Мечтай со мной».

В рамках благотворительного проекта юные и пожилые жители смогут воплотить в жизнь свои мечты. В нем каждый человек сможет стать Дедом Морозом и исполнить чье-то желание.

Загадать желание могут дети-сироты и дети, проживающие в малообеспеченных семьях в возрасте от 3 до 17 лет, дети от 3 до 17 лет и пожилые от 60 лет с состоянием здоровья, угрожающим жизни, граждане с инвалидностью в возрасте от 3 до 17 лет и от 60 лет.

Загадать можно одно материальное (техника, одежда, игрушки, товары для хобби, спортивный инвентарь, музыкальные инструменты, книги) или нематериальное (встречи, поездки, экскурсии желание.

Для этого до 11 декабря 2021 года нужно зайти на официальный сайт акции Елкажеланий.рф, зарегистрироваться и подать заявку.

Для того, чтобы исполнить чью-то мечту, нужно зарегистрироваться на сайте Елкажеланий.рф, выбрать регион, район, определить сумму и количество желаний для исполнения. Исполнить желание самостоятельно или с помощью организаторов акции можно до 28 февраля 2022 года.
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