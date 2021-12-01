Свыше тринадцати тысяч билетов на спектакли и выставки было приобретено по «Пушкинской карте» за три месяца реализации проекта

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Региональная афиша "Пушкинской карты" ежедневно наполняется событиями. Свыше 13 тысяч билетов на спектакли и выставки было приобретено по «Пушкинской карте» за три месяца реализации проекта.В настоящее время на портале PRO.Культура.РФ зарегистрировано уже30 учреждений культуры области. Это все федеральные, государственные, муниципальные театры и музеи, 2 НКО и 2 коммерческие организации в сфере культуры. Активно в проекте участвуют 13 театров и 17 музеев с филиаламив муниципальных районах области. Подробная афиша мероприятий, участвующих в программе «Пушкинская карта» размещена на сайтах учреждений, на портале Культура.РФ и в приложении «Госуслуги.Культура».В региональную афишу карты включено 404 мероприятия. Это лучшие театральные постановки, концерты, выставки, фестивальные события, музейные экскурсии. Количество их ежемесячно увеличивается – заявки на включениев программу от учреждений поступают ежедневно.Лидерами в афише "Пушкинской карты" являются театр драмы имени Слонова – приобретено 4086 билетов, театр оперы и балета -2415 билетов, ТЮЗ им.Ю.П.Киселева - 2390 билетов, областная филармония имени А.Шнитке - 1005 билетов. Более 700 билетов было продано на спектакли Вольского театра драмы.Комментарий и.о. министра культуры Татьяны Астафьевой