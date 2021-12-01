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Более девяти тысяч выпускников напишут итоговое сочинение

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Сегодня в 10 утра одиннадцатиклассники, а также обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования и выпускники прошлых лет сели за парты, чтобы написать итоговое сочинение. Успешное выполнение работы является для выпускников допуском к государственной итоговой аттестации. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, традиционно, вместо итогового сочинения вправе были выбрать написание изложения.

В этом году на итоговое сочинение зарегистрировались 9465 человек. Итоговое изложение намерены написать 209 обучающихся.

«Мы все очень долго готовились к написанию итогового сочинения – читали много литературы, анализировали. Будет целых пять направлений, и это даже как-то облегчает задачу, потому что каждый может выбрать ту тему, которая ему ближе всего, и по ней сочинение написать будет несложно», - поделилась ученица 11 класса лицея №15 г. Саратова Анна Сомова.

Во время проведения мероприятия соблюдаются профилактические меры: социальное дистанцирование, термометрия, обработка рук, предварительная уборка помещений дезсредствами. Участники заходят в пункты проведения без средств связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, справочных материалов, письменных заметок и иных средств хранения и передачи информации, орфографических и толковых словарей.

Продолжительность написания итогового сочинения составляет 3 часа 55 минут. Участники с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды имеют право на увеличение продолжительности работы на 1,5 часа.

В этом написать сочинение можно по следующим темам:

1. Как Вы понимаете слова Г. Х. Андерсена: «Путешествовать – значит жить»?

2. Есть ли что-то в человеческой жизни, что невозможно заменить никакими технологиями?

3. Может ли совесть наказать сильнее, чем суд?

4. Обязательно к прочтению (прослушиванию, просмотру)!

5. В чём может проявляться активная гражданская позиция?

«Два раза у нас проходила, можно сказать, репетиция итогового сочинения. Ребята работали с примерными темами, высказывали свое мнение. И, нужно сказать, репетиции прошли успешно, наши дети показали, что выражать свои мысли они умеют, поэтому мы, педагоги, уверены, что они справятся», - рассказала Наталия Полканова, учитель русского языка и литературы лицея № 15.

Оценка работ выпускников осуществляется по системе «зачет» – «незачет». Участники итогового сочинения, пропустившие его написание в основной срок по уважительной причине, либо получившие «незачет», смогут написать работу в дополнительные сроки – 2 февраля и 4 мая 2022 года.

Результаты станут известны не позднее 15 декабря.