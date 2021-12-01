В Саратове открывается новая модельная библиотека
В Саратовской области в рамках нацпроекта «Культура» до конца года будут открыты три новые модельные библиотеки, которые призваны стать центрами притяжения жителей и площадками для реализации их творческих инициатив.
2 декабря после капитального ремонта саратовцы увидят обновленную библиотеку№1 (ЦБС г. Саратова) на Набережной космонавтов, которая носит имя летчика- космонавта СССР, Героя Советского Союза, почетного гражданина города Саратова Геннадия Сарафанова.
В первый день работы для гостей и читателей проведут экскурсию по обновленной библиотеке, прозвучат поздравления и выступления творческих коллективов. Посетителям представят видеопрезентацию и историю этого старейшего учреждения культуры города Саратова.
Комментарий и.о.министра культуры Татьяны Астафьевой:
- В рамках нацпроекта в здании завершен капремонт и переоснащение в соответствии с модельным стандартом деятельности общедоступной библиотеки. Залы оснащены компьютерной техникой и мультимедийным оборудованием - 3D-принтером, интерактивной панелью, системой виртуальной реальности. Выделены зоны для работы в малых группах и самообразования, места с подключением к сети Интернет, фондам электронных библиотек и другим базам данных, бесплатному Wi-fi. Модульная мебель позволяет трансформировать пространство под любой формат мероприятий, мини-кинозал или дискуссионную площадку.
К концу года в Саратовской области будет 15 модельных библиотек, 12 из которых созданы в рамках национального проекта. Всего за годы реализации Нацпроекта на создание модельных библиотек потрачено 55 млн рублей.
Надеемся, что эта модельная библиотека привлечет внимание жителей Саратова, станет востребованной, найдет своих читателей, почитателей и ценителей.