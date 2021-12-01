В Саратове открывается новая модельная библиотека

просмотров: 189

2 декабря после капитального ремонта саратовцы увидят обновленную библиотеку№1 (ЦБС г. Саратова) на Набережной космонавтов, которая носит имя летчика- космонавта СССР, Героя Советского Союза, почетного гражданина города Саратова Геннадия Сарафанова.В первый день работы для гостей и читателей проведут экскурсию по обновленной библиотеке, прозвучат поздравления и выступления творческих коллективов. Посетителям представят видеопрезентацию и историю этого старейшего учреждения культуры города Саратова.Комментарий и.о.министра культуры Татьяны Астафьевой:- В рамках нацпроекта в здании завершен капремонт и переоснащение в соответствии с модельным стандартом деятельности общедоступной библиотеки. Залы оснащены компьютерной техникой и мультимедийным оборудованием - 3D-принтером, интерактивной панелью, системой виртуальной реальности. Выделены зоны для работы в малых группах и самообразования, места с подключением к сети Интернет, фондам электронных библиотек и другим базам данных, бесплатному Wi-fi. Модульная мебель позволяет трансформировать пространство под любой формат мероприятий, мини-кинозал или дискуссионную площадку.К концу года в Саратовской области будет 15 модельных библиотек, 12 из которых созданы в рамках национального проекта. Всего за годы реализации Нацпроекта на создание модельных библиотек потрачено 55 млн рублей.Надеемся, что эта модельная библиотека привлечет внимание жителей Саратова, станет востребованной, найдет своих читателей, почитателей и ценителей.