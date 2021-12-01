1 декабря 2021 СРЕДА
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Почетный гражданин области следит за здоровьем двухсот пожилых саратовцев

Новости
Почетный гражданин области следит за здоровьем двухсот пожилых саратовцев

Врач-терапевт, почетный гражданин Саратовской области Виктор Зеленковский разработал собственные методики оздоровления для людей старшего возраста.

В настоящее время Виктор Васильевич трудится в Энгельсском доме-интернате для престарелых и инвалидов. В период распространения коронавирусной инфекции доктор усовершенствовал противоэпидемические меры, чтобы максимально снизить риски заражения среди проживающих и сотрудников и не допустить распространения инфекции в учреждении. Как отмечает сам Виктор Васильевич, безопасность подопечных дома-интерната всегда была и остается приоритетом его профессиональной деятельности.

Виктор Зеленковский ежедневно отвечает за состояние здоровья 210 подопечных дома-интерната. Являясь опытным врачом, Виктор Васильевич передает свои знания и умения молодым специалистам, которые приходят к нему на практику.

Виктор Васильевич более 50 лет трудится в системе социальной защиты Саратовской области. Основными направлениями деятельности доктора являются лечебно-профилактическая и санитарно-просветительская работа. Напомним, в ноябре врач-терапевт, автор собственных методик оздоровления Виктор Зеленковский удостоен звания «Почетный гражданин Саратовской области».