Почетный гражданин области следит за здоровьем двухсот пожилых саратовцев

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В настоящее время Виктор Васильевич трудится в Энгельсском доме-интернате для престарелых и инвалидов. В период распространения коронавирусной инфекции доктор усовершенствовал противоэпидемические меры, чтобы максимально снизить риски заражения среди проживающих и сотрудников и не допустить распространения инфекции в учреждении. Как отмечает сам Виктор Васильевич, безопасность подопечных дома-интерната всегда была и остается приоритетом его профессиональной деятельности.Виктор Зеленковский ежедневно отвечает за состояние здоровья 210 подопечных дома-интерната. Являясь опытным врачом, Виктор Васильевич передает свои знания и умения молодым специалистам, которые приходят к нему на практику.Виктор Васильевич более 50 лет трудится в системе социальной защиты Саратовской области. Основными направлениями деятельности доктора являются лечебно-профилактическая и санитарно-просветительская работа. Напомним, в ноябре врач-терапевт, автор собственных методик оздоровления Виктор Зеленковский удостоен звания «Почетный гражданин Саратовской области».