Круглые столы в рамках российско-белорусского форума состоялись в Минске

просмотров: 203

Три круглых стола в рамках российско-белорусского форума новых культурных инициатив прошли в Минске. Организатором мероприятий выступило Министерство культуры РФ, содействие оказывали официальные органы Беларуси.Темой круглых столов стали: «Потенциал творческих продуктов, формирующих рациональную ценность на основе материального и нематериального культурного наследия народов России и Беларуси», «Повышение конкурентоспособности творческих продуктов и услуг отечественных предпринимателей», «Культура в современном информационном пространстве». Их участники поделились мнением по вопросам взаимного продвижения и информационной поддержки проектов, организации и проведения совместных творческих проектов, конкурсов, фестивалей, ярмарок, культурных мероприятий, высказались о необходимости развития творческих инициатив в регионах двух стран, обменялись опытом успешной реализации проектов в России и Беларуси.Основными задачами форума организаторы определили создание новых каналов творческого общения граждан обеих стран, занятых в креативных индустриях, выявление лучших практик, благоприятствующих творческой инициативе, самореализации творческих личностей в России и Беларуси, координацию деятельности учреждений культуры, укрепление двусторонних культурных связей и другое.