Закончен ремонт Дома культуры в селе Карпенка

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Министерство культуры области совместно с администрациями муниципальных районов осуществляет строгий контроль за качеством и сроками выполнения мероприятий в соответствии с дорожными картами.В 2021 году на реализацию национального проекта «Культура» предусмотрено 103,7 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 95 млн рублей, областного – 8,7 млн рублей.На реализацию мероприятий по строительству и капитальному ремонту учреждений культурно-досугового типа, расположенных в сельской местности, в 2021 году предусмотрено, с учетом средств областного бюджета, 30,5 млн рублей. За счет указанных средств проведен капитальный ремонт пяти домов культуры в с.Теликовка Духовницкого района, с.Генеральское Энгельсского района, с.Синенькие Саратовского района, с.Нижняя Банновка Красноармейского района, с Карпенка Краснокутского района. Причем изначально средства были предусмотрены на 4 дома культуры, но по результатам проведенных конкурсных процедур сложилась экономия, которую направили на дополнительный объект – дом культуры с.Карпёнка.Как отметила и.о. министра культуры Саратовской области Татьяна Астафьева: «Несмотря на значительное повышение в текущем году стоимости строительных материалов, все работы выполнены качественно. Подрядные организации и заказчики отнеслись ответственно к участию в национальном проекте, и завершили все работы. Стопроцентный результат будет достигнут в самое ближайшее время.Министерство культуры области продолжает принимать активное участие в заявочной компании. На данный момент в Минкультуры России поданы заявки на ремонт 55 объектов до 2024 года».