В Саратове отреставрирован очередной объект культурного наследия
В областном центре отреставрировано здание МДОУ «Детский сад №50», расположенное по адресу улица Первомайская, 59.
Оно является объектом культурного наследия регионального значения. Об этом сообщил глава города Михаил Исаев на своей странице в социальной сети Инстаграм.
«Выполнены мероприятия по ремонту кровли и утеплению чердачного пространства, реставрации фасада здания, частичное усиление конструктивных элементов методом инъецирования, гидроизоляция стен, пола и подвала, замена окон», - написал Михаил Исаев.