1 декабря 2021 СРЕДА
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11:31 | 01 декабря
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В Саратове отреставрирован очередной объект культурного наследия

Новости
В Саратове отреставрирован очередной объект культурного наследия

В областном центре отреставрировано здание МДОУ «Детский сад №50», расположенное по адресу улица Первомайская, 59.

Оно является объектом культурного наследия регионального значения. Об этом сообщил глава города Михаил Исаев на своей странице в социальной сети Инстаграм.

«Выполнены мероприятия по ремонту кровли и утеплению чердачного пространства, реставрации фасада здания, частичное усиление конструктивных элементов методом инъецирования, гидроизоляция стен, пола и подвала, замена окон», - написал Михаил Исаев.