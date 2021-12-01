В Саратове отреставрирован очередной объект культурного наследия

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Оно является объектом культурного наследия регионального значения. Об этом сообщил глава города Михаил Исаев на своей странице в социальной сети Инстаграм.«Выполнены мероприятия по ремонту кровли и утеплению чердачного пространства, реставрации фасада здания, частичное усиление конструктивных элементов методом инъецирования, гидроизоляция стен, пола и подвала, замена окон», - написал Михаил Исаев.