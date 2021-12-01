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В Энгельсском доме-интернате готовятся отпраздновать 85-летие области

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В канун 85-летия Саратовской области активные пенсионеры из Энгельсского дома-интерната подводят итоги проекта «Активное поколение выбирает познавательный туризм».

Инициатива вошла в число победителей конкурса социально значимых просветительских проектов для пожилых людей «Серебряный возраст». Подобные технологии развития социального туризма сегодня успешно внедряются в систему работы с пожилыми людьми и инвалидами в рамках национального проекта «Демография».

В течение года жители дома-интерната совершали экскурсионные поездки по всему региону и знакомились с местными достопримечательностями. Экскурсанты побывали в селах Саратовского, Новобурасского, Татищевского, Красноармейского Энгельсского районов.

В преддверии памятной даты пенсионеры организовали заключительную встречу, чтобы подвести итоги проекта, поделиться своими впечатлениями, и вспомнить, как много нового и интересного они узнали об истории Саратовской земли.

Итоги своей туристической работы участники представили в фото-альманахе «Путешествие по Саратовской глубинке», наполненной снимками уникальных мест региона. Также был показан видеофильм, в нем пожилые люди постарались рассказать о каждом уголке, который они посетили.

Активный участник проекта Сергей Чуркин отметил, что благодаря видеофильму смог освежить свои воспоминания и вновь совершить виртуальное путешествие по полюбившимся местам Саратовской области.

«Спасибо за предоставленную возможность участия в таком замечательном проекте. Благодаря экскурсиям по Саратовской области перед нами открылись новые горизонты, мы узнали о малоизвестных, но от этого не менее интересных исторических достопримечательностях. В юбилейный для региона год этот проект приобрел особое значение, ведь важно не растратить, не растерять те объекты, которыми богата Саратовская земля, которые были созданы благодаря уникальной многонациональной культуре Поволжья», - поделился впечатлениями пенсионер.

В завершение встречи самым активным участникам проекта были вручены дипломы и памятные сувениры с символикой проекта «Активное поколение выбирает познавательный туризм».