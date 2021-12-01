1 декабря 2021 СРЕДА
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Всероссийский Дед Мороз вместе с командой НТВ в шестой раз приедет в Саратов

Новости


Состоится очередная благотворительная акция «Путешествие Деда Мороза с НТВ» в Саратове.

За пять лет благотворительной акции зимний волшебник вместе с НТВ проехал более 50 000 километров, посетил 370 детских социальных учреждений, 330 многодетных и малообеспеченных семей и подарил 600 тонн подарков и сладких сюрпризов. И всегда Саратов был на карте этой всероссийской благотворительной акции.

В 2021 году состоится шестое «Путешествие Деда Мороза с НТВ»: оно снова пройдет в онлайн-формате и охватит 22 города. Из-за пандемии Дед Мороз не сможет лично приехать в Саратов, но с помощью волонтеров и добрых людей передаст подарки детям, которые написали письмо зимнему волшебнику, а также поздравит горожан с наступающим Новым годом и ответит на вопросы журналистов.

Традиционно в каждом городе проходит пресс-конференция. В этом году Дед Мороз ответит на вопросы журналистов 8 декабря.
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