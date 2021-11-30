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Саратовские композиторы и исплнители приглашаются к участию в Международном фестивале-конкурсе национальной патриотической песни «Красная гвоздика» имени Иосифа Кобзона

Новости


Открыт приём заявок на участие в легендарном Международном фестивале-конкурсе национальной патриотической песни «Красная гвоздика» имени И.Д. Кобзона.

Фестиваль пройдет с 8 по 9 декабря 2021 года в городе Йошкар-Ола.

К участию приглашаются композиторы и исполнители Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Возраст участников: от 18 до 35 лет.

В ходе мероприятий Фестиваля участники исполнят песни гражданской и социально-патриотической направленности.

С Положением о Фестивале можно ознакомиться на официальном сайте http://krasnaya-gvozdika.ru/.

Заявки на конкурс принимаются через сайт и электронную почту k.gvozdika.fest@mail.ru.
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