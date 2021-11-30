Саратовские композиторы и исплнители приглашаются к участию в Международном фестивале-конкурсе национальной патриотической песни «Красная гвоздика» имени Иосифа Кобзона
Открыт приём заявок на участие в легендарном Международном фестивале-конкурсе национальной патриотической песни «Красная гвоздика» имени И.Д. Кобзона.
Фестиваль пройдет с 8 по 9 декабря 2021 года в городе Йошкар-Ола.
К участию приглашаются композиторы и исполнители Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Возраст участников: от 18 до 35 лет.
В ходе мероприятий Фестиваля участники исполнят песни гражданской и социально-патриотической направленности.
С Положением о Фестивале можно ознакомиться на официальном сайте http://krasnaya-gvozdika.ru/.
Заявки на конкурс принимаются через сайт и электронную почту k.gvozdika.fest@mail.ru.