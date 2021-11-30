Подведены итоги Всероссийского форума «Экологический форсайт»

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Он был организован с 25 по 27 ноября опорным вузом региона, ФГУП «Федеральный экологический оператор» и научно-образовательным консорциумом «Передовые ЭкоТехнологии». Все мероприятия форума проходили при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических мер.На протяжении 3 дней проходили встречи различного формата – конкурсы для молодых исследователей, панельная сессия с презентацией программы подготовки школьников в «менделеевских классах» в российских регионах, круглые столы с ведущими учеными-экологами по вопросам экологической безопасности новой системы обращения с отходами I и II класса опасности и будущей работе строящихся ЭкоТехнопарков Федерального экологического оператора.Участниками форума стали представители вузов Федерального научно-образовательного консорциума «Передовые ЭкоТехнологии», образовательных, научных и общественных организаций разных регионов, включая Саратовскую область, Удмуртскую Республику, Пермский край, Республику Башкортостан и другие. В этом году в мероприятии участвовали порядка 500 участников, большинство – в онлайне.Одной из ключевых тем форума в этом году стал запуск системы обращения с отходами I и II классов опасности 1 марта 2022 года и введение в эксплуатацию федеральной государственной информационной системы для учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности. Система станет единой цифровой платформой для всех участников сферы обращения с отходами и позволит верифицировать отходы на различных стадиях – от их образования до утилизации или обезвреживания. По информации Федерального экологического оператора к концу 2022 года можно будет получить первую реальную картину рынка обращения с отходами I и II классов: актуальные данные по всем участникам рынка и обороту отходов.Кроме того, в рамках программы форума были презентованы лучшие практики экопросвещения разных категорий населения, состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Экологический мониторинг опасных промышленных объектов: современные достижения, перспективы и обеспечение экологической безопасности населения».Также были подведены итоги конкурса научно-исследовательских работ молодых ученых ЭПАНТ-2021 «Экологические проблемы антропогенно-нарушенных территорий: обработка, утилизация и рециклинг отходов I-II классов опасности, обеспечение экологической безопасности».«На заочный этап конкурса мы получили 41 работу от молодых ученых из 16 вузов. Работы конкурсантов были посвящены анализу наиболее актуальных экологических проблем антропогенно-нарушенных территорий, урбосистем и разработке технологических решений по переработке и утилизации опасных отходов, а также решению проблем, связанных с загрязнением различных компонентов окружающей среды. В этом году экспертами и членами конкурса было отобрано 30 научно-исследовательских работ и технологических проектов для выступления с докладом уже на «Экофорсайте».Победителями стали конкурсанты из Москвы, Пензы, Самары, Кирова, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Железногорска, Ханты-Мансийска, Воронежа, а также студенты СГТУ, опорного вуза Саратовской области. Лучшие проекты молодых ученых награждены дипломами I, II и III степени и отмечены ценными призами от Федерального экологического оператора и Федерального научно-образовательного консорциума «Передовые ЭкоТехнологии», – рассказала заведующий кафедрой «Экология и техносферная безопасность» Елена Тихомирова.