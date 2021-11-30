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HH.ru: В России на фоне пандемии в 8 раз вырос спрос на астрологов

Новости


Служба исследований hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, проанализировала количество вакансий для специалистов в сфере астрологии, таро и эзотерики.

С начала 2021 года в России было открыто 24 вакансии для астрологов и менеджеров по продажам соответствующих услуг, пять вакансий для эзотериков и три вакансии для тарологов. За аналогичный период 2020 года в стране было открыто всего три вакансии астролога, то есть, спрос на этих специалистов вырос в восемь раз за год. Для тарологов и эзотериков в прошлом году было лишь по одному предложению о работе.

66% таких вакансий открыты работодателями из Москвы, 25% - в Санкт-Петербурге. Единичные предложения встречаются и в других городах страны.

Самая дорогая вакансия астролога на данный момент открыта московской компанией: это предложение для астролога онлайн-консультаций с зарплатой от 100 000 руб. до вычета налогов. Еще одна вакансия – для эзотерика-таролога – также открыта в Москве, но уже предполагает оффлайн-формат, зарплата - от 60 000 до 80 000 руб. до вычета налогов, среди требований - стаж в системе от 6 лет и работа с разными колодами.

Добавим, что помимо вакансий астрологов, тарологов и эзотериков встречаются вакансии для продавцов-консультантов в магазины подобной тематики, вакансии менеджеров по продажам, юристов, ассистентов для ведения соцсетей, а также вакансии для редакторов и копирайтеров в различные издательства, выпускающие эзотерическую литературу.

О HeadHunter

HeadHunter (hh.ru) (NASDAQ: HHR; MOEX: HHRU) — крупнейшая платформа онлайн-рекрутинга в России, клиентами которой являются свыше 350 тыс. компаний. Цель HeadHunter – помогать компаниям находить сотрудников, а людям – работу, и делать так, чтобы процесс поиска сотрудников и работы был быстрым и доставлял обеим сторонам только положительные впечатления. Обширная база компании содержит свыше 54 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий в конце 2020 г. составило 691 тысяч. По данным SimilarWeb, hh.ru – один из популярнейших порталов по поиску работы и сотрудников в мире. Акции компании входят в расчёт индексов NASDAQ Composite (IXIC) и NASDAQ Industrial (IXID).
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